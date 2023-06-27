Merdan Yanardağ için tutuklama talebi

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi. Yanardağ, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Yanardağ, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.