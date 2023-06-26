Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Fondaş kanallardan Tele1'de Merdan Yanardağ tarafından yapılan Öcalan güzellemeleri tepki çekti.

Yanardağ'ın PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan için, "Çok zeki, siyaseti çok iyi okuyan biri" şeklindeki ifadelerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

İşte Yanardağ'ın tepki çeken o konuşması:

TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ:



Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur.



İnfaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor



Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir. pic.twitter.com/pWezxaeLxM — Gündem 7x24 (@gundem7x24) June 25, 2023

GÖZALTNA ALINDI

Yanardağ'ın skandal ifadelerine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de sarfedilen sözler hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı.

CHP'nin fonladığı kanallardan Tele1'de Abdullah Öcalan güzellemeleri yapıldı. Merdan Yanardağ tarafından yapılan güzellemeler sonrasında önce RTÜK daha sonra da savcılık harekete geçti. Yanardağ'ın terörist başı Öcalan hakkındaki övgüleri nedeniyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Yanardağ gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

İLK TEPKİ HDP'DEN GELDİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den beklenen hareket geldi. Yanardağ'a sahip çıkan HDP, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, insanlık dışı olan İmralı tecridi ile ilgili değerlendirmesi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma süreci Türkiye’de yargı ve RTÜK’ün iktidarın politikalarına göre hareket ettiğini bir kez daha gösterdi.

AKP iktidarı özgürlüklerin kullanılmasını engellemek için medya üzerinde ceza politikasını sürdürmektedir. RTÜK, bu tutumundan vazgeçmeli, muhalif kanallara yönelik baskıları sonlandırmalıdır.

Yargının ise Sayın Öcalan’a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı’da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Merdan Yanardağ, Sivas’ın Divriği ilçesinde 1959'da doğdu, nüfus cüzdanında doğum tarihi 24 Şubat 1961 belirtilmiş.

İlk, orta, lise ve üniversite öğretimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi -İİTİA- (Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” alanında yüksek lisans (master) yaptı. Ardından (İstanbul) Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sosyoloji doktorasını tamamladı.

Öğrenciliği ağırlıklı olarak Türkiye’nin çok büyük siyasal ve toplumsal bir hareketlilik ve çatışma yaşadığı 1970'li yıllarda geçti. Siyasal mücadele içinde aktif şekilde yer aldı. Gençlik örgütlerinde yöneticilik yaptı, dönemin gençlik liderleri arasında yer aldı. Üniversite son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tutuklandı.[5] Kariyeri Gazeteciliğe 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladı.

Ardından sırasıyla Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem (kurucu) ve Aydınlık (kurucu) gazetelerinde muhabir, editör, Haber Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Koordinatörü olarak çalıştı. Kurucuları arasında bulunduğu haftalık Söz dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Genel Sekreterliği görevine (1989-1992) seçildi.

BSP ve ÖDP'nin kurucuları arasında yer aldı ve bu partilerde Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. ÖDP'den 2001 yılında ayrıldı. Yanardağ, 2014 yılında Ankara'da ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde bir araya gelen Türkiye'nin önde gelen sosyalistleri ve aydınlarıyla birlikte Birleşik Haziran Hareketi'nin çağırıcıları arasında yer aldı. Haziran Hareketi'nin Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği görevine getirildi.