Merdan Yanardağ'a hapis ve tahliye kararı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandığı davada karar açıklandı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde terörist sevici açıklamalarıyla gündeme geldi.

Kamuoyunda tepki çeken açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Böylelikle Yanardağ hakkında, PKK/KCK terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle “Suçu ve suçluyu övme, “terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ardından adliyeye sevk edilen Yanardağ tutuklandı.

101 gündür cezaevine olan Yanardağ, bugün hakim karşısına çıktı. Verilen aranın ardından mahkemenin kararı açıklandı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Merdan Yanardağ'a teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aynı zamanda tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine de karar verildi.

MERDAN YANARDAĞ NE SÖYLEDİ?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yapan Yanardağ, Öcalan'ı siyasi mahkum olarak tanımlayarak skandal ifadeler kullandı.

25 yıldır cezaevinde olan Öcalan için, “70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.” dedi.

Yanardağ, tecritin kaldırılmasını gerektiğini de savundu ve şu ifadeleri ekledi:

“Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."