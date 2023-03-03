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Meral Akşener "masa"yı devirdi

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediğini ilk kez açıklayarak "Altılı Masa"nın artık misyonunu yitirdiğini söyledi.

Gündem 03.03.2023, 15:31 03.03.2023, 16:10
Meral Akşener "masa"yı devirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Altılı Masa"yı deviren açıklamalarda bulundu. Akşener, "İyi Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceği" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı olduklarını açıkladı.

Akşener, "Altılı Masa"nın son toplantısında yaşananları ilk kez kameralar karşısına geçerek tek tek açıkladı.

Akşener, masadaki diğer 5 liderin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiğini ancak kendilerinin ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini söyledi.

Akşener, kendi önerilerinin masadaki liderler tarafından kesin bir şekilde reddedildiğini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Maalesef artık Altılı Masa artık tek bir aday için çalışan vakar masasına dönüşmüştür" dedi.

Akşener açıklamasında şunları söyledi: 

"En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır.

Ben ve arkadaşlarım ilk günden beri aynı kararlılıkla duruyoruz. Nasıl 2002 yılında milletin aleyhine plan yapanların karşısında durduysak bugün de duruyoruz. Nasıl 2010'da durduk, bugün de aynı yerde duruyoruz. Nasıl 2015'te milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de duruyoruz. Nasıl 2018'de milletimizi iki yumruk arasına alanların karşısında durduk bugün de aynı yer de duruyoruz. Nasıl 2020'de milletin tercihlerini hiçe sayanların karşısında durduk, bugün de ayın yerde dimdik duruyoruz.

2023 yılında milletimiz Cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, demokrasimiz için, hürriyetimiz için mücadele verirken 'ceketimi assam seçilirim' diyenlerin karşısındayız. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı.

Biz milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyuran olacağımıza söz verdik. Milletin taleplerini hiçe sayan değil, gerçekleştiren olacağımıza söz verdik. Bu bizim kurtuluş felsefemizdir. Bu bizim temel ilkemizdir. Bu İYİ Parti'nin varoluş sebebidir.

Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik.

Biz ortak aklın ışığında sorunları konuşabilmeyi aklın gereği olarak gördük. Geçtiğimiz sene 5 siyasi parti ile adım attık. Türkiye için ortak dertlerimizin çözümüne yönelik Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Anayasa Değişikliği teklifi gibi konularda mutabakat sağladık.

Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik. Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bütün partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdik.

Bu görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir tırnak için anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anladık ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kutlu bir zafere tercih edilmiştir.

Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Önce millet önce memleket demekten vazgeçmedik. Vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Olmadı, olamadı.

Son noktada altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür.

Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız. Yeni asrı göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz. İnatla ve ısrarla biz demeye devam edeceğiz.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRDI

Akşener, basın açıklamasında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu "göreve" çağırarak üzerine düşeni yapmalarını istedi.

Akşener, "Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

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#Meral Akşener
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