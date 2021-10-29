Meral Akşener "Kürdistan’a geldiniz" diyen şahsa tepkisiz kaldı

Gittiği her şehirde tepkiyle karşılaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'teki temasları da olaylı geçti. Akşener'e soru soran bir vatandaş, İYİ Partililerin tepkisiyle karşılaştı. Akşener'in aracına binmesiyle vatandaşın üzerine yürüyen partililer, polis ekipleri tarafından durduruldu.

"KÜRDİSTAN'A GELDİNİZ"

Akşener esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada da Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleriyle karşılaştı.

"SENİ İNKAR EDEN YOK"

"Geldiğiniz yer Kürdistandır" sözlerine tepki göstermeyen Akşener, "Bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Sen burası Kürdistan diye tarif edebilirsin" şeklinde cevaplar verdi.