Meral Akşener'in konvoyunda kaza meydana geldi
Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenazesinden dönen İYİ Parti konvoyunda kaza meydana gelirken kazada yaralanan olmadı.
Gündem 10.11.2021, 18:59
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın Beypazarı'ndaki cenaze töreninden dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki iki araç kazaya karıştı.
Alınan bilgiye göre kaza Ayaş-Ankara kara yolu Başbereket kavşağında meydana geldi.
Akşener'in konvoyunda bulunan ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ı taşıyan iki otomobil, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için savrularak yoldan çıktı.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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