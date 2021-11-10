Meral Akşener'in konvoyunda kaza meydana geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın Beypazarı'ndaki cenaze töreninden dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki iki araç kazaya karıştı.



Alınan bilgiye göre kaza Ayaş-Ankara kara yolu Başbereket kavşağında meydana geldi.



Akşener'in konvoyunda bulunan ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ı taşıyan iki otomobil, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için savrularak yoldan çıktı.



Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.