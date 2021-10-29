Meral Akşener'in haddini bildiremediği bölücü gözaltına alındı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alındı.
Gündem 29.10.2021, 12:30
Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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