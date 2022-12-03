banner38

Meral Akşener: 'İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına 'hayır' demeyiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aleni bir biçimde bunu ben Altılı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz 'hayır' demeyeceğiz diye" dedi.

Gündem 03.12.2022, 09:03
Meral Akşener: 'İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına 'hayır' demeyiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Altılı Masa'nın adayı olacağına yönelik iddialara ilişkin, "Aleni bir biçimde bunu ben Altılı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim. Eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz 'hayır' demeyeceğiz diye." dedi.

Akşener, Habertürk Tv'de yayınlanan "Olaylar ve Görüşler" programının canlı yayın konuğu oldu.

Yakın zamanda Mansur Yavaş'a bir heyetin gittiği ve ona adaylık teklif edildiği yönündeki söylemlere ilişkin soruya karşılık Akşener, ne Yavaş'ın kendisiyle ne de kendisinin Yavaş'la böyle bir konuşması veya telefon görüşmesinin olmadığını söyledi.

Bu konudaki iddiaların yanlış bilgi olduğunu kaydeden Akşener, "Mansur Bey'e de, adı geçtiği için Ekrem Bey'e de, hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem de o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin, yani başka alanların, başka siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi, saygısı var. Bu başka bir şey. Bütün anketlerde ikisi birden de konuluyor. Aleni bir biçimde bunu ben Altılı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz 'hayır' demeyeceğiz diye." ifadelerini kullandı.

Akşener, Millet İttifakı'nın ortak adayı profiline uygun olduğu düşüncesiyle mi iki belediye başkanının adının geçtiğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Netleştirmeye çalışıyorsunuz. Ben bunu netleştirebilecek bir pozisyonda değilim. Yani o masada bulunan altı kişi böyle bir şey konuşmadık. Ama bir dönem ikisinin de adaylığının çok konuşulduğu bir dönemde, hiçbir genel başkanın adının geçmediği bir dönemde bana sorulan soruya ben bu cevabı verdim, partimin de görüşü olarak bu iki belediye başkanı arkadaşımızdan birinin aday gösterilmesi halinde bizim buna bakın 'şu veya bu' demiyorum, hayır demeyeceğimizi televizyonlardan söylemiştim. Bugün burada konuştuğum zaman diğer 5 kişiye karşı çok büyük bir saygısızlık etmiş olurum. Dolayısıyla şimdi size verebileceğim cevap bu; ne Ekrem başkanla ne Mansur başkanla adaylık üzerine herhangi bir teklif veya başka bir görüşme olmadı."

"İmamoğlu'ndayız" şeklinde attığı bir tweetin öyle bir mesaj gibi yorumlandığı sorusuna Akşener, "Ondan önce de Kozan'dayız yazmıştık. Kozan'ı niye kimse üzerine alınmadı." yanıtını verdi.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"13. Cumhurbaşkanını seçtik varsayalım. Meclis'te de çoğunluğu aldık. Zaten belli bir süre içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Doğal olarak bir başbakanlık makamı tahsis edilecek. Şimdi ben mesela niye talibim Meral Akşener olarak? Ben 'başbakanlığa talibim' derken, yani bu İYİ Parti'nin Türkiye'yi yönetme iddiasının somut göstergesi başbakanlık. Biz zaten 2017'de bu sisteme karşı çıktık. Şimdi dolayısıyla bunun için de masadaki bir kişiyle pazarlık etmedim ben. Partim birinci parti çıktığında olacak bu iş. Dolayısıyla her bir siyasi partinin elbette ağırlığı, gücü, aldığı oy oranıyla geçerli. Yani ben Kılıçdaroğlu ve diğer arkadaşlarla işte al gülüm ver gülüm el sıkışarak başbakanlık istemiyorum ki. Yani benim partim birinci parti olduğu takdirde o başbakanlık söz konusudur."

- "Bizim kriterimiz belli, biz bu seçimi kazanmak zorundayız"

Akşener, ''CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olacak denilmesi halinde, masaya başka birini koyup koymayacağı'' yönündeki soruya, masada henüz herhangi bir şey konuşmadıkları karşılığını verdi. Meral Akşener, "Elbette konuşulacak. Bizim kriterimiz belli, biz bu seçimi kazanmak zorundayız." dedi.

"O masanın içinden bir adayın çıkması lazım. O adayın kazanması ve kazandırılması lazım. Kaya gibi arkasında durulması lazım." diyen Akşener, bu kazanacak kişinin kim olacağını bulmanın da çok kolay olduğunu, bununla ilgili birçok parametre bulunduğunu söyledi.

Akşener, x-y-z üzerinden konuşmayı bugün itibarıyla doğru bulmadığını kaydederek, "Bildiğim bir şey var yalnız. Cumhur İttifakı mensupları, bileşenleri çok arzu ediyorlar sürekli bir aday, aday, aday... Ama bizim adayla beraber sistemi değiştirmek gibi de bir yanımız var. Sistemi de tartışmak zorundayız. Bakın, adayın kazanması lazım ki parlamenter sisteme dönüşü sağlayalım. Adayı kazandırdıktan sonra Meclis'i almamız lazım ki aynı anda parlamenter sisteme geçişi fevkalade güzel yapalım." diye konuştu.

Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifine ilişkin de Akşener, teklif önlerine geldiğinde konuşulacağını aktardı.

Akşener, "Ama ben masanın bu konuda ortaklaşması gerektiğine inananlardanım ve bunu teklif ettim. Bekleyip görelim." dedi.

#Meral Akşener #Mansur Yavaş #Ekrem İmamoğlu
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23