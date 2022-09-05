Meral Akşener HDP'ye bakanlık sözü CHP'ye tepkisiz kaldı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "HDP'ye bakanlık verilebilir. Aksi bir durum milli iradeye saygısızlıktır" şeklinde cevap verdi. Tekin'in bu açıklaması büyük tepki çekerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sessiz kalmayı tercih etti.

Akşener, PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye bakanlık sözü veren ittifak ortağı CHP'li Tekin'in bu açıklamasına aradan geçen 30 saate rağmen tepki göstermedi.

NE OLMUŞTU?

HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü savunan CHP'li Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." demişti.