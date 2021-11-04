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Meral Akşener: HDP PKK'dır

CHP-HDP ilişkisinin ‘tezkere’de açık ittifaka dönüşmesi İYİ Parti’yi rahatsız etti. Genel Başkan Akşener, Kılıçdaroğlu’na açık bir mesaj vererek sınır çizgisini çekti: HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır.

Gündem 04.11.2021, 10:12
Meral Akşener: HDP PKK'dır

Millet İttifakı’nın açık ortakları CHP ile İYİ Parti’nin arasına HDP girdi. İYİ Parti, CHP ile HDP arasındaki artık alenileşen ittifaka karşı örtülü ve açık mesajlar göndermeye başladı. Son günlerde yeniden alevlenen gerilim 8 Mart’ta ateşlendi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazdığı sosyal medya mesajına, Meral Akşener ve Pervin Buldan’ı birlikte etiketledi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise “HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum” diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu’nun Pervin Buldan’la düzenlediği fidan dikme etkinliğine de İYİ Parti’den sert tepkiler yöneldi.

CHP: MUHATAP HDP

O günlerde üzeri örtülen gerilim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eylül ayında yaptığı açıklamalarla bir kez daha alevlendi. “Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu” olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu “Çözüm için meşru muhatabımız HDP’dir” dedi. Bu açıklamaya İYİ Parti’den Musavat Dervişoğlu cevap verdi. “Kürt sorunu ya da Kürt meselesi tanımlamasına kesinlikle katılmıyorum” diyen Dervişoğlu, “Bana göre 40 yıldan beri elbette ki sorunları olan kesimler vardır Türkiye’de. Türk’ün Kürt’ün de sorunu var, Türkmen’in de var sorunu” ifadelerini kullandı.

İHAHET SUÇLAMASI BİLE YAPILDI

Millet İttifakı arasındaki HDP rahatsızlığı yurt dışına asker gönderme tezkeresinin oylaması ile zirve yaptı. HDP’nin çağrısı ile tezkereye ‘Hayır’ oyu veren CHP, bu da yetmezmiş gibi ‘Evet’ oyu veren İYİ Parti’yi ihanetle suçladı. Kemal Kılıçdaroğlu, “Buna ‘evet’ de diyorlar. ‘Evet’ dersek Cumhuriyet’e ihanet etmiş oluruz” diye açıklama yaptı. HDP’den yapılan açıklamalarda da “Evet oyu veren kendine muhalefet demesin” gibi ifadelerle İYİ Parti eleştirildi.

Bu sözler İYİ Parti’de rahatsızlık oluşturdu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?” şeklinde bir açıklama yaptı. Son gerilim ise Meral Akşenir’in açıklamaları oldu. Akşener, TBMM’de yaptığı grup toplantısında CHP’nin açıktan ittifak yapmak istediği HDP’ye tavır aldı.

CHP ARADA KALDI

Akşener, “HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır” dedi. Akşener’e yanıt HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan geldi. Sancar, Meclis Grubu’nda “İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir” diye konuştu. CHP’nin açık ve örtülü müttefikleri arasındaki kavgada hangi tarafı tutacağı merak konusu oldu.

#HDP #chp
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