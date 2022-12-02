banner38

Meral Akşener: "CHP seçmeninin özel bir yeri var"

Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz’un sorularına cevap veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP seçmeni çok ilginç bir seçmen. Özel bir yeri var. Dolayısıyla çok sorgulayıp takip eden bir seçmen. Aidiyet hissi olan o seçmen sadık bir seçmen. Bu iktidarın gitmesini isteyen bir seçmen." dedi.

Gündem 02.12.2022, 22:41
Meral Akşener: "CHP seçmeninin özel bir yeri var"

Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  İYİ PARTİ'NİN OYU YÜKSELİYOR MU?

Anket sonuçlarına yönelik bir olumlu olumsuz beyanda bulunmam doğru değil. 6 şirketin grup üyesiyiz. Özel bir çalışma yapmıyoruz. Oradan gelen verilerle kendimizi de değerlendiriyoruz. Bizim bir de çok butik bir şirketle çalışmamız var. İlçe bazında, il bazında bir çalışma biçimimiz var. Türkiye geneli sonucu çok ilginç. Bizi mutlu edecek bir ilerleme var. Batı illerinde çok yüksek oyumuz. İzmir'de CHP'nin sabit bir seçmeni var, o duruyor. Biz şu anda ikinci partiyiz. Bursa, Balıkesir, Aydın benzer durumda. Konya şaşırtıcı yerlerden birisi. Sivas, Malatya, Elazığ'da milletvekili çıkaramadık. Şu anda çok rahat. Gelen oylar AK Parti ağırlıklı. AK Parti tabanından oy alıyoruz. MHP'nin yüzde 7,3'ü bize geldi. AK Parti'den yüzde 7'nin üzerinde MHP'ye gitti.

'CHP SEÇMENİ SORGULAYAN BİR SEÇMEN'

CHP seçmeni çok ilginç bir seçmen. Özel bir yeri var. Dolayısıyla çok sorgulayıp takip eden bir seçmen. Aidiyet hissi olan o seçmen sadık bir seçmen. Bu iktidarın gitmesini isteyen bir seçmen. Her yeni kurulan partiyi çok alkışlayan bir seçmen. İddialı bir şey söyleyeyim. Denir ki CHP seçmeni HDP baraj altı kalmasın diye oy veriyor. Yeni kurulan bir partiye oy verebilirim diyor, ama iş sandığa geldiği zaman kendi partisine oy veriyor. İddia ediyorum, HDP'den CHP'ye oy geçer. HDP'nin Kürt seçmeninden, seküler seçmeninden bir kısmı CHP'ye gidiyor.

'SEÇMENİ EN SADIK PARTİ BİZİZ'

Sayın Erdoğan ha bire davet ediyor bizi. İlginç bir biçimde muhalefetin insanı olduğunu iddia eden kanaat önderleri her dakika benim masadan kalkıp gideceğimi düşünüyor. Seçmeni en sadık parti biziz. Çok sorgulayıcı bir seçmen, milletçiliği olan bir seçmen. Sadece sekülerlerin bulunduğu bir seçmen kitlesi değil. Muhafazakar seçmenler de var. Makul bir dil, makul bir çözüm, makul bir duruş istiyorlar. Muhtemel olarak gidermişiz gibi bir hava estiriliyor. Biz yüzde 16'yız diyelim. Bunun 9,97'si 2018'den aldığımız oy. Bunu kabul ettim. Üstüne konulan 9 puanlık oyun hakkında da konuşma yapılıyor. Biz o masadan kalkmayacağız.

ERDOĞAN'IN DAVETİNE NEDEN GİTMEDİ?

2015'te de Erdoğan davet etti, hayır dedim. Partimizi kurduk, 2017'den beri de zaman zaman davet ediliyoruz. Sayın Erdoğan yandaş zengin ediyor. Sayın Erdoğan tek adamlığı savunuyor. Sayın Erdoğan canı istediği zaman gençleri kovuyor. Sayın Erdoğan kendine ait alanlar, gazeteciler yani her şeyi bir kişiye biat eden bir dünya yaratmak istiyor. Ben ise demokrasinin olduğu bir Türkiye istiyorum. Prensiplerimle uymuyor, davete gitmedim.

'ERDOĞAN'A SESLENİYORUM, DERHAL SEÇİM KARARI ALSINLAR'

Cumhur İttifakı sürekli olarak adaylık için dürtüp duruyor. Biz çalışıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalıştık. Kamuoyuyla paylaştık. Geri bildirimlerle yeniden düzenliyoruz. Bu bizim ana metnimiz. Sonra dönüldü bunun anayasaya uygulanmış hali çalışıldı. Bir şeye daha çalışılıyor. Biz adayı gösterdiğimiz gün, hangi gün. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Derhal seçim kararı alsınlar. Salı günü adayı açıklayalım. Biz İYİ Parti olarak Macaristan seçimlerini de çalıştık. Biz öğrenen bir organizasyonuz. 6 parti farklılıklarımıza saygı duyuyoruz. Ekonomist arkadaşlarımız 72 konu başlığına döndü, aday olacak arkadaşımızın seçim bildirisini, seçim vaatlerini, seçim projelerini hazırlıyorlar. Aralık ayı sonunda biter. Bu dediğim çalışmada bizim de, diğer 5 partinin de ortak görüşleri var. Hepimizin ortaklaştığı görüşler var. Her bir siyasi partinin ekonomiye dair, göç meselesine dair çalışmaları var.

'TAYYİP BEY İSTANBUL'U KATİYEN VERMEZ DİYENLER OLDU'

Yeni cumhurbaşkanı 6'lı masanın adayı olacak. Meclis çoğunluğunu da alacağız. Ben inanıyorum. 'İstanbul'u alacağız' dediğimde Ankara'daki arkadaşlarınıza sorun, iddialaştık biz. 'Katiyen, mümkün değil' hatta şöyle diyenler oldu, 'Tayyip Bey katiyen vermez'. Ben de 'Görürüz' dedim.

Kaynak: Medya Radar

#Meral Akşener #İyi Parti
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23