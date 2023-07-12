Menzil Cemaati lideri vefat etti
Menzil Cemaati lideri Abdülbaki Erol hayatını kaybetti
Gündem 12.07.2023, 16:20 12.07.2023, 16:29
Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. El Hüseyni tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Menzil cemaati lideri Seyyid Abdülbakî El Hüseynî tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde bugün vefat etti.
74 yaşında olan Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğdu.
Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu.
Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi.
Eğitimine Siirt ve Van'da devam etti.
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