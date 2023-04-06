Menderes'in torunundan CHP'ye karşı ilkeli duruş

14 Mayıs seçimlerinde birinci parti olacakları iddiasındaki CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu, CHP listelerini sağdan isimlerle de güçlendirmeye çalışıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP'nin bu dönemdeki en büyük kozlarından biri olacağı belirtiliyor.

Hürriyet'in haberine göre Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğluda Kılıçdaroğlu'na milletvekili görmek istedikleri isimlerin listesini verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sağ seçmene mesaj verebilecek simge isimlere milletvekili listelerinde yer vermeye çalışıyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nun Sivas yerine İstanbul’dan aday gösterileceği söyleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun şehit başbakan Menderes’in torununa da milletvekili adaylığı teklif ettiği ancak Prof.Dr. Adnan Menderes’in kabul etmediği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu, Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e de adaylık teklif ettiği iddia edilmişti. Ayşe Ataş'ı Meral Akşener'in de adaylık teklif ettiği ancak Ayşe Ateş'in iki partiye de 'şimdilik hayır' cevabı verdiği belirtiliyor.

Bu arada 10 gün önce Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Canan Kaftancıoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na milletvekili adaylarıyla ilgili bir liste verdikleri söyleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun 30 kişilik, Canan Kaftancıoğlu’nun 4’ü il yönetiminden olmak üzere 6 kişilik, Mansur Yavaş’ın ise 2 kişilik liste verdiği ifade ediliyor.