Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Tarkan Zengin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte alacağı zam 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık TÜFE'ye göre zam oranı 15,40.

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