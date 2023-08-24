Memur görüşmelerden 6 yeni hakla çıktı

Hükümet ve memur temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmelerde maaşlara yapılacak zam konusunda uzlaşma sağlanamasa da memurların kazanımları açısından olumlu gelişmeler yaşandığını söylemek mümkün. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar zam konusunda anlaşma sağlayamadı. Hükümet, 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memur ve memur emeklilerine 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif etti. Memurlar rakamı kabul etmezken, milyonların zammı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Memurlar istediği zammı alamasa da pazarlık masasında bir dizi kazanım elde etti. Yeni dönemde memurlara 6 yeni hak tanınacak.

Görüşmelere hükümeti temsilen katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara tanınacak yeni hakları üçüncü toplantıda sıraladı. Bakan Işıkhan, "Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız. Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağımızı belirtmek isterim." dedi.

İLK TEKLİFLE İKİNCİ TEKLİF ARASINDAKİ FARK YÜZDE 2

Hükümetin ilk teklifi ise 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olmuştu. Hükümet dün ise 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif etti. İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.

Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.

Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.

Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.

Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.

4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.

Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.

Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.

Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.

Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz."