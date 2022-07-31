Memur adayları ter döküyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı.
Gündem 31.07.2022, 10:48
2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verilecek.
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Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
|0
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
|0
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
|0
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|8. Erzurumspor
|0
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
|0
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|11. Göztepe
|0
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
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|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
|0
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
|0
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|17. Southampton
|0
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
|0
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
|0
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
|0
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
|0
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|11. Mallorca
|0
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|12. Osasuna
|0
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|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
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|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
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|17. Real Valladolid
|0
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|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
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|0
|20. Villarreal
|0
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