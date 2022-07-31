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Memur adayları ter döküyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı.

Gündem 31.07.2022, 10:48
Memur adayları ter döküyor

2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verilecek.

#KPSS
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