M.Emin Saraç Hoca için fidanlar dikildi, dualar okundu

19 Şubat 2021'de vefat eden Mehmet Emin Saraç Hoca için Arnavutköy'de Orman Genel Müdürlüğü'nün arazisi olan 54 dönümlük arazide 12.066 adet fidandan oluşan hatıra ormanına fidan dikim ve 571 hatim duası programı düzenlendi.

Program, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushaflar İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı ve aynı zamanda M. Emin Saraç Hoca'nın öğrencisi Osman Şahin tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'le başladı.

Devamında Fatih Camii Kürsi Şeyhi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan hocayla ilgili hatıralarını anlattı.

Merhum Emin Saraç Hoca'nın oğlu Fatih Saraç da programda bir konuşma yaparken hatim duasını Başakşehir İlçe Müfrüsü Abdurrahman Şenoğlu gerçekleştirdi.