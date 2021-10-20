Meme kanserine dikkat çekmek için pembe maske taktılar

Bağcılar Belediyesi çalışanları, "Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı"nda pembe maske takarak, meme kanserine dikkati çekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütünce 2004 yılından bu yana 1-31 Ekim arası, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.

Bağcılar Belediyesi de meme kanserinde erken teşhis için farkındalık amacıyla "Pembe maske tak, meme kanserine dikkat çek" isimli etkinlik gerçekleştirdi.

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşler Müdürlüğü personeli, belediye çalışanları ve vatandaşlara pembe maske dağıttı. Ellerinde "Erken fark edersen çok şey fark eder", "Farkına var, kontrolü ele al" yazılı pankart taşıyan çalışanlar, erken teşhise dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü olduğunu belirtti.

Pembe maske dağıtarak kadınlar için önemli bir risk grubunda bulunan bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Çağırıcı, "Meme kanserinin korkulacak bir hastalık olmadığını, erken teşhis edildiğinde tedavileri olabildiğini ve yüz güldürücü sonuçlar alındığını hatırlatmak istedik. Kadınlardan ricamız, gereken kontrolleri düzenli olarak yaptırın ve önlemini erkenden alın." ifadelerini kullandı.