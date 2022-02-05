Memduh Bayraktaroğlu'ndan Murat Ongun'un İsviçre tatiliyle ilgili önemli iddia

Kar felaketinin İstanbul’u esir aldığı sırasında CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile balıkçıda, İBB sözcüsü Murat Ongun'un ise İsviçre'de kayak tatilinde olması büyük tepki toplamıştı.

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, YouTube kanalından paylaştığı videoda Ongun'un kayak tatiline ilişkin gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜST DÜZEY ZENGİNLERİN GİDİP TATİL YAPABİLDİĞİ YER"

Bayraktaroğlu Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden biri olan Courchevel'de tatil yaptığını belirterek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı öyle 13-14 gün değil 3 gün bile tatil yapabilecek kişisel imkana sahip değildir. Mümkün değil. Türkiye'nin ancak çok sayılı çok üst düzey zenginlerinin gidip tatil yapabildikleri bir yer Courchevel." ifadelerini kullandı.

FATURAYI BELEDİYE Mİ YOKSA MÜTEAHHİT Mİ ÖDEDİ?

"Murat Ongun Courchevel'e ya belediyenin kasasından gitti. Yani harcamalarını belediyeden avans alarak gitti. Faturalandıracak gelecek. Belediye yani İstanbul halkı Murat'a tatil yaptırmış olacak." diyen Bayraktaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti;

"İŞ ADAMIYLA GİTTİYSE HEMEN İSTİFA ETMELİ"

"Murat oraya eğer belediyeye iş yapan bir müteahhit ya da iş adamıyla gittiyse hemen istifa etmeli ya da hemen görevden alınmalı! Murat Ongun Courchevel'e belediyeyle iş yapan bir ticaret insanının parasıyla gidemez. Eğer İmamoğlu Murat Ongun'a bu tatilin hesabını sormayacaksa, Murat Ongun da bu tatilin hesabını kamuoyuna, İstanbulluya vermeyecekse yazıklar olsun."

Kaynak: Medya Radar