Melek Mosso AK Partililerden özür diledi, Erdoğan'a seslendi
AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi, partililere küfreden CHP'li kadına destek vermekle eleştirilen Melek Mosso'ya konser imkanı tanıdı. Mosso, konserde AK Partililerden özür diledikten son Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulundu.
Seçimler sırasında 'küfürcü teyze'nin yafetleriyle oy kullanmaya giden şarkıcı Melek Mosso, Süleymanpaşa Belediyesi konserinde sahneye çıktı AK Partililerden özür diledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
57. Tekirdağ Kiraz Festivali'ndeki etkinlikler kapsamında sahneye çıkan Melek Mosso (Melek Davarcı) ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı politikalara tepki gösterdi.
Hem Mosso hem de Yüksel, ellerinde Türk bayrakları olduğu halde 'Bir Başkadır Benim Memleketim' adlı şarkıyı birlikte söyleyerek kendilerine yönelecek tepkileri azaltmaya çalıştı.
Melek Mosso: “Sizlerle helalleşmek istiyorum.— Voice Of Levant (@VoiceOfLevant) June 12, 2023
Kuzenimi kadın cinayetine kurban verdim. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları yapacağına canı gönülden inanıyorum.
Maksadımı aşan sözlerim için özür diliyorum.” pic.twitter.com/erdUuPe4As
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