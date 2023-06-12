Melek Mosso AK Partililerden özür diledi, Erdoğan'a seslendi

Seçimler sırasında 'küfürcü teyze'nin yafetleriyle oy kullanmaya giden şarkıcı Melek Mosso, Süleymanpaşa Belediyesi konserinde sahneye çıktı AK Partililerden özür diledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

57. Tekirdağ Kiraz Festivali'ndeki etkinlikler kapsamında sahneye çıkan Melek Mosso (Melek Davarcı) ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı politikalara tepki gösterdi.

Hem Mosso hem de Yüksel, ellerinde Türk bayrakları olduğu halde 'Bir Başkadır Benim Memleketim' adlı şarkıyı birlikte söyleyerek kendilerine yönelecek tepkileri azaltmaya çalıştı.