Mehmetçik zorlu şartlarda vatanı beklemeye devam ediyor
Mehmetçik zorlu kış şartlarına rağmen 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde vatan savunmasını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından paylaştığı Mehmetçiğin Hakkari Şehit Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi'ndeki görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.
MSB, Hakkari kırsalında bulunan Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin görüntülerini Twitter'dan paylaştı.
Şehit Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi/Hakkâri— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2022
Rakım: 3450 Metre
Sıcaklık: -17 Derece
Metrelerce kara, dondurucu soğuğa, ayaza ve tipiye rağmen yüreğindeki Vatan ve Bayrak sevgisiyle içimizi ısıtan Kahraman Mehmetçik sağ olsun, var olsun! pic.twitter.com/hvtYxTPFwe
Kısa sürede binlerce beğeni alan videoda 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde eksi 17 derecede görevini yapan Mehmetçik, temizlediği metrelerce kar üstünde devriye geziyor, nöbet tutuyor.
MSB paylaşımında, "Şehit Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi/Hakkari Rakım: 3450 metre, sıcaklık: -17 Derece. Metrelerce kara, dondurucu soğuğa, ayaza ve tipiye rağmen yüreğindeki vatan ve bayrak sevgisiyle içimizi ısıtan kahraman Mehmetçik sağ olsun, var olsun." ifadeleri kullanıldı.
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