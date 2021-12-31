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Mehmetçik yeni yıla görev başında giriyor

Terörle mücadele eden Mehmetçik, 2022'ye eller tetikte, görev başında merhaba diyecek.

Gündem 31.12.2021, 21:30
Mehmetçik yeni yıla görev başında giriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin Türkiye'ye geçiş güzergahlarını kapatarak büyük darbe vuran hudut kartalları, yeni yıla da elleri tetikte giriyor.

Hem hava hem de zorlu arazi koşullarına rağmen terörle mücadelede önemli başarılar elde eden Mehmetçik, şartlar ne olursa olsun 24 saat boyunca görevinin başından ayrılmıyor.

Irak sınırında yüksek dağlar üzerine konuşlanmış Dağlıca Ana Üs Bölgesinde görevli askerler, insansız hava araçlarının da desteğiyle PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor.

Yüksek dağların zirvelerinde son teknolojik silahlarla donatılan modüler üst bölgeleriyle teröristlerin ülkeye girişlerini engelleyen askerler, bölge halkının huzur ve güvenliği için ellerini tetikten ayırmıyor.

Karlı dağlarda yeni yıla vatan nöbeti tutarak giren kahraman Mehmetçik, kilometrelerce uzaklıktaki aileleriyle telefonla görüşerek hasret giderdi. 

Üst bölgesinde görevli bir asker, Kayseri'de yaşayan babası Bayram, annesi Fitnat Duman'ı telefonla görüntülü arayarak, sürpriz yaptı.

Çocuklarını bir anda karşılarında gören anne ve baba, mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Asker evlatlarının yeni yılını tebrik eden anne ve baba, askerler için dua etti.

Baba Duman, AA muhabirine, oğlunu çok özlediğini, bir anda telefonda görünce çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi. 

Asker yetiştirmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Duman, şunları kaydetti:

"Ben de askerliğimi Hakkari'de yaptım. Oğlumun da orada askerlik yapmasından memnunum. Çünkü oranın şartları daha güzel. Coğrafyası çok güzel. Her imkan var. Ben 1990 yılında yaptım, o zaman da imkanlar iyiydi, şu anda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oğlumu iyi gördüm, sağlıklı, sıhhatli. Güzel bir vatan görevini yaptığını düşünüyorum. Tezkeresine de çok az bir süre kaldı. İnşallah sağlıkla dönecek." 

Anne Duman ise "Şu an duygulandım, çok mutlu oldum. Oğlum küçücüktü, büyüdü asker oldu. Asker olduğunu görmek bizleri gururlandırdı. Değişik bir yılbaşı sürpriziydi." diye konuştu.

Kaynak: AA
#Mehmetçik #yeni yıl
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