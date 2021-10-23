Mehmetçik'ten Kosova'daki ilköğretim öğrencilerine yardım
Türk Temsil Heyet Başkanlığı öncülüğünde Kosova'daki ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.
Gündem 23.10.2021, 20:36
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunulduğu belirtildi.
Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, ilköğretim okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/T1MQdY7hnd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2021
Kaynak: AA
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