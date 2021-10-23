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Mehmetçik'ten Kosova'daki ilköğretim öğrencilerine yardım

Türk Temsil Heyet Başkanlığı öncülüğünde Kosova'daki ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.

Gündem 23.10.2021, 20:36
Mehmetçik'ten Kosova'daki ilköğretim öğrencilerine yardım

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
#MSB #Mehmetçik #Kosova
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