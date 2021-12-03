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Mehmetçik kar-kış dinlemiyor

Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, en zorlu kış şartlarında dahi mücadelesinden bir adım geri atmıyor.

Gündem 03.12.2021, 16:58
Mehmetçik kar-kış dinlemiyor

İçişleri Bakanlığınca Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de 2 bin 255 personelle başlatılan "Eren" operasyonlarıyla güvenlik güçleri kar, kış demeden kırsalda teröristlerin izini sürüyor.

Ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine karşı İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının kararlı mücadelesi, güvenlik korucularının da desteğiyle devam ediyor.

Gece gündüz, yağmur çamur, kar, kış demeden teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde de eli kanlı terör örgütünü yok etmek için kırsalda operasyon yürütüyor.

Teröristlerin kış üslenmesinde olduğu bugünlerde, hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü ve kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı yüksek kesimlerdeki kırsalda operasyon yürüten güvenlik güçleri, örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek için olumsuz koşullara rağmen Doğu Anadolu'nun dağlarını karış karış dolaşıyor.

Jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan operasyonel timlerdeki 2 bin 255 personel, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli kırsalındaki teröristlerin izini sürüyor.

Tunceli'de 11 Kasım’da başlatılan "Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nda 1060, Ardahan'da 2 Aralık’ta başlanan “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonunda 405, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta da 3 Aralık’ta başlatılan Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu'nda ise 790 personel görev alıyor.

Güvenlik güçleri, kış mevsiminin çetin geçtiği bölgedeki sarp arazilerde terörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA
#Mehmetçik #Terörle Mücadele #Kış
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