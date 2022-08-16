Mehmetçik hem sahada hem tatbikatta

Mehmetçik, terörle mücadelede hem yurt içi, hem Suriye ile birlikte kuzey Irak’da büyük başarılara imza atarken, dosta güven, düşmana korku veren tatbikatlara da devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sonbahardaki tatbikat programında Konya’da icra edilmesi beklenen iki tatbikat var.

MİLLİ ANADOLU KARTALI

Millî Anadolu Ankası Tatbikatı’nın 03-14 Ekim tarihleri arasında yapılması beklenirken, Konya’daki diğer bir tatbikat ise Millî Anadolu Kartalı Eğitimi. Bu tatbikatın da 31 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda icra edilmesi öngörülüyor.

GARDAŞLA ORTAK PROGRAM

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, tatbikat programında Azerbaycan’la gerçekleştireceği tatbikatlar da mevcut. İlk olarak 02-16 Eylül arasında TURAZ Kartalı Tatbikatı’nın Azerbaycan’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bir diğer tatbikat ise Kardeş Ayyıldız Tatbikatı. Bu tatbikatın da Azerbaycan’la müşterek yapılması planlanıyor.

İLK DÖNEMİN BİLANÇOSU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük planlı tatbikatlarından olan, 37 ülkeden binin üzerinde personelin katıldığı EFES-2022 Tatbikatı haziran başında icra edildi. Türk askerinin gücünü ve her türlü duruma hazır oluşu dünyaya gösterildi.

Baltık Bölgesi’ndeki önde gelen deniz tatbikatlarından biri olan Baltık Operasyonları (BALTOPS) 22 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en büyük tatbikatlarından biri olan ve 122 gemi ve 41 hava vasıtası ile 12 bin personelin katıldığı Mavi Vatan-2022, TSK’nın gerçekleştirdiği ve ortağı olduğu tatbikatlar arasında ön plana çıkıyor.

6 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi” denildi. Bu arada Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist öldürüldü.