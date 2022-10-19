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Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar'a gitti

Mehmetçik, 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı olarak adlandırılan güvenlik önlemlerine destek vermek üzere Katar'a gitti.

Gündem 19.10.2022, 21:58 19.10.2022, 22:21
Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar'a gitti

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'nun 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katkı sağlamak için Katar’a giden Türk askerlerini havaalanında karşıladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Kardeş Katar’a güvenlik desteğimiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli 27 Eylül'de başkent Doha'ya ulaşmıştı.

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