Mehmetçik 40 bin kişilik sıcak yemek dağıttı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince bugüne kadar 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıtıldı.

Ayrıca 34 sahra mutfağı, 15 seyyar tuvalet, 14 seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Dayanışma Vakti..." başlığıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin deprem bölgesinde gece boyunca yaptığı yemek dağıtımına ilişkin fotoğraflara yer verildi.