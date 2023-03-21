Mehmet Şimşek'ten görüşme sonrası açıklama

Uluslararası haber ajansı Reuters, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini duyurdu.

Şimşek'in yeniden AK Parti hükümetlerinde görev alacağı konuşuluyordu.

Görüşmeyle ilgili ilk açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini ancak her türlü katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Daha sonra Mehmet Şimşek'ten de Twitter üzerinden bir açıklama geldi.

Şimşek açıklamasında, "Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum." dedi.

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