Mehmet Metiner ve Doğu Perinçek panelde tartıştı

Genel başkanlığını eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in üstlendiği Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DEM) İstanbul Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye Yüzyılı’nda Kürtler’ panelini düzenledi. Bugün saat 13.30’da düzenlenen panelde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner ve Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Abdurrahman Babacan konuşmacı olarak katıldı. Mehmet Metiner yaptığı konuşmada, "Erdoğan’ın Kürt sorununu çözdüğünü" öne sürdü.

PERİNÇEK: KÜRT SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Panelde konuşan Perinçek, “Kürt meselesi esas olarak çözüldü. Ret ve inkar vardı. Ayrımcılık vardı. Ancak İstiklal Savaşı’nda, Lozan'da ret ve inkar yoktu. 1945’ten sonra inkarlar başladı. Özgürlük ve demokrasi istemelerin ortak mücadelesiyle bu büyük ölçüde çözüldü. En çok inkar edenler bile hakikati kabul ediyor. Kürt dilini yazmak, çizmek öğrenmek için bir takım kurumların oluşması sağlandı. İnkar ve ayrımcılığın kırıntıları var” dedi.

‘UTANÇ DUYUYORUM...’

Mehmet Metiner ise şunları söyledi: “Kürtler bu ülkede sorun olarak görüldü. 'Kürt' ile 'sorun' yan yana getirildi. Biz bu hale nasıl geldik? Acımasız bir asimilasyon politikası uygulandı. Benim de bir dilim var ya. Benim de bir kültürüm var ya. Eşit olmak istiyoruz. Kürtler bu ülkede çok şey yaşadı. Kürt sorunu Diyarbakır meydanında çözüldü. Erdoğan’a düşmanlık eden Kürt’ün Kürtlüğü şüpheli. Sen Amerika’nın Kürt’ü olabilirsin. Devlet kanalı TRT Kurdi var. Hiçbir şey olmasa bile kamusal yayın yapan TRT Kurdi var. AK Parti’den küsen Kürtler niye HDP ve CHP’ye gidiyor. Bir Kürt olarak utanç duyuyorum. Bir Kürt’ün CHP’ye oy vermesi kendini inkardır. Herkes şunu bilsin biz Kürtler asla bu ülkenin aleyhine bir siyasetin payandaları olmayacağız. Kürt'ün duygusu incinmişse elimizden geleni yapacağız. Evladı dağda olabilir, evladı hapiste olabilir ama sen onların annesini ve babasını PKK’li yapamazsın. Dışlamayacaksın. Yerini yurdunu bırakıp bu şehirlerin çeperlerine gelen Kürtlerin kimse düşünmüyor.”

Panelde soru soran Vatan Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Turan Kaya, “Mehmet Metiner bütün meseleyi dile getirdi. Erdoğan'a bağladı çıktı işin içinden. Başkanımız gitti Apo ile görüştü. Bunların hiçbir kıymeti yok mu?” diye sordu. Metiner şu yanıtı verdi: “Var tabii. Ama Erdoğan iktidar gücüyle bu sorunu çözdü. Erk sahibi olduğu için söyledim.”

Perinçek ise, “Üç gün önce mahkeme kararı çıktı. Kararda, Perinçek’in Beka vadisine gitmesi Amerika’yı kızdırmıştır dedi” ifadelerini kullandı. Salondan kürsüye doğru seslenen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, “HDP Kürdü LGBT yapmaya çakışıyor. Birinci parti HDP ikinci parti CHP’dir. Saraçhane’de de LGBT çıktı” dedi.

METİNER'E SORU

Salonda bulunan gazeteci Seda Türker, Metiner’e, 'AK Parti Kürt sorununu çözdüğü kadar Kürtleri de uzaklaştırdı. İstanbul 3. Bölgede Kürt bir aday gösterilmedi. Erdoğan Mecliste Kürtlere ‘terörist’ dedi. Buna ilişkin yorumunuz nedir?' sorusunu yöneltti. Metiner bu soruya, “Hepimiz Adem’den geldik. Gerek yok bunun üzerinde siyaset yapmaya. Kimse Kürtleri AK Parti’den uzaklaştıramaz” yanıtını verdi.

Metiner son olarak “AK Parti’nin başörtüsüyle ilgili parlamentoda bulunan partilerle görüşürken HDP ile de görüşülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “AK Parti’nin HDP ile görüşmesini desteklemiyorum. Eğer HDP katkı sunarsa hepimiz için değerlidir.”

Kaynak: Gazete Duvar