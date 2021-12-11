Mehmet Metiner, acı haberi canlı yayında aldı

Yeni Şafak Yazarı Mehmet Metiner, akşam saatlerinde CNN Türk'e konuk oldu.

ABLASININ VEFAT HABERİNİ CANLI YAYINDA ALDI

Metiner, canlı yayın sürerken bir süredir tedavi gören ablasının vefat haberini aldı.

Metiner'in canlı yayından ayrılmasının ardından programın moderatörü reklam arası verdi.

BABASINI DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KAYBETMİŞTİ

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Metiner, "Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.