Mehmet Kazım Bilge Hakk'a yürüdü
Mehmet Zahit Kotku Hocaefendi'nin talebelerinden olan Mehmet Kazım Bilge vefat etti.
Gündem 22.11.2021, 01:27
Mehmet Zahit Kotku Hocaefendi'nin talebelerinden, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde merhum Osman Çataklı'nın yardımcılığınıve Milli Görüş Harekeri'nde çeşitli görevlerde bulunan yüksek elektrik mühendisi olan Mehmet Kazım Bilge vefat etti.
İskenderpaşa Cemaati'ne bağlılığı ile tanınan merhum Bilge, Fatih Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Necatibey Mezarlığı'na defnedildi.
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