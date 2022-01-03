Mecliste yeni yılın ilk mesaisi yarın başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 13 günlük aranın ardından yeniden mesaiye başlıyor. Yeni yılın ana gündemi ise yeni ekonomik düzenlemeler.

Yeni yılın ana gündemi, yeni ekonomik yasalar olacak. Yatırım ve istihdam için atılacak adımların yasal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için vatandaşa yeni olanaklar sunulmasını öngören düzenlemeler yapılacak.