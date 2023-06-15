Mecliste yeni bir grup kuruluyor
Kamuoyunda "Sıfır bir" oyları olmadığı halde CHP'den 39 milletvekili çıkarmakla suçlanan Saadet, Gelecek ve Deva Partisi'nin grup kurma kararı aldığı belirtiliyor.
Gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında, CHP listelerinden Meclis'e giren Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi'nin grup kurma kararı aldığını bildirdi.
14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkardı.
Demokrat Parti ile birlikte CHP listelerinden seçime giren 4 siyasi parti 38 milletvekiline ulaştığı için seçimin hemen ardından Meclis'te yeni bir grup kurmak için ikili, üçlü görüşmeler yürütülmeye başlandı. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmeler sonucu üç parti grup kurma kararı aldı.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz kararı canlı yayında açıkladı. Saymaz, "Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu bir araya geldi bugün. Grup kurulması kararı alındı ve iş bitti. Şu an Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, grup kurma kararı aldılar, 3 parti TBMM’de bir grup olarak temsil edilecekler.
Şu an AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP dışında altıncı bir grup daha geliyor. Bu 35 vekil demek, her komisyonda üyeleri olacak, RTÜK’te yer alacaklar. Grup toplantısı yapabilecekler, onlara salon tahsis edilecek. Diğer taraftan yurt dışındaki komisyonlara dahil olacaklar, böylece Meclis faaliyetlerine etkin katılacaklar. Hayırlı olsun."
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