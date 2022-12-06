Mecliste 12 günlük görüşme maratonu başladı

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Bütçenin ardından EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesi ve ay sonuna doğru da teklifin verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, içeriden ve dışarıdan maruz kalınan engellere rağmen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda yürütme adına konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Bütçesinin milletin ihtiyaçlarına odaklanan bir bütçe olarak, adil ve sosyal bir anlayışa sahip olduğunu kaydetti.