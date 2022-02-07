Meclis'e teklif geliyor! Haber siteleri de basın kanununa tabi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yapılan çirkin paylaşımlar nedeniyle gözler bir kez daha sosyal medya düzenlemesine çevrildi. AK Parti kurmayları, teklifin en kısa sürede Meclis'e gelmesi için çalışmalara hız verdi.

Dezenformasyonun önüne geçecek, yalan haber yapan ve yayanlara ağır yaptırımlar getirecek sosyal medya düzenlemesinin en kısa sürede Meclis'e gelmesi için çalışmalar hızlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yapılan çirkin paylaşımlar, gözleri bir kez daha hazırlıkları süren sosyal medya düzenlemesine çevirdi.

AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı teklif, Meclis'e sunulmak için gün sayıyor.Düzenlemeye ilişkin son toplantı Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak. Toplantıda, taslak çalışmaya son şekli verilerek.Düzenlemeye ilişkin son toplantı Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak. Toplantıda, taslak çalışmaya son şekli verilerek.

Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan basın kartı yönetmeliğiyle ilgili maddelerin de düzenlemede yer alması bekleniyor.

Düzenleme kapsamında internet medyası da yeniden şekillenecek. Haber siteleri de basın kanununa tabi olacak.