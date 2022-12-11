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Meclis'te bütçe mesaisi bu hafta sona erecek

Meclis'te bu hafta, yaklaşık iki aydır süren 2023 yılı "bütçe maratonu" tamamlanacak.

Gündem 11.12.2022, 12:44
Meclis'te bütçe mesaisi bu hafta sona erecek

Cumhurbaşkanlığınca 17 Ekim'de sunulan 2023 yılı bütçesi üzerinde yaklaşık iki aydan bu yana yoğun bir tempoyla çalışan Meclis, görüşmelerin son haftasına giriyor.

Yarın saat 11.00'de toplanacak TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri görüşülecek.

13 Aralık Salı; Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile gelir bütçesi ele alınacak.

Aynı gün 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi, 14 Aralık Çarşamba 9 maddesi, 15 Aralık Perşembe ise 3 maddesi görüşülecek.

Meclisin bütçe maratonu, 16 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

Bu arada Dışişleri Komisyonu 13 Aralık Salı günü toplanarak, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 10 kanun teklifini görüşecek.

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