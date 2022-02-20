Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor

Yeni haftada Meclis Genel Kurulu ve komisyonların gündemi hareketli olacak.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporunun Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

Genel Kurulda yapılacak oylamada dokunulmazlığı kaldırılırsa Güzel'in yargılanmasının yolu açılacak.

Meclis'te 'kadına şiddet' mesaisi

Kadına şiddetle mücadele de Meclis'in önemli mesai başlıklarından biri.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, acil yargı paketi hazırlanması talimatının ardından çalışmalar hızlandırıldı.

İyi hal indiriminin kaldırılmasına yönelik düzenleme hem bakanlıkta hem de Meclis'te ele alınıyor.

Bu kapsamda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Adalet Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

İyi hal indirimi, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda ele alınacak

İyi hal indirimi ile ilgili mevcut durum ve öngörülen değişiklikler görüşülecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor.

Kadınların iş yaşamında karşılaştıkları sorunlarla ilgili alt komisyon, işçi konfederasyonlarının temsilcilerini dinleyecek.

Meclis'te bu hafta siyasi partilerin liderleri de grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.