Meclis haftaya yoğun gündemle başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi hareketli bir haftaya daha giriyor. Genel Kurul'da cemevleriyle ilgili kanun teklifi görüşülecek. Bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinin de Meclis'e sunulması bekleniyor.
Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor.
Cemevleri ile ilgili kanun teklifi Genel Kurul gündemine gelecek. Düzenleme ile belediyeler cemevlerine bakım, onarım ve malzeme desteği verecek. Belediyeler, suyu indirimli ya da ücretsiz kullandıracak. İmar planları yapılırken yer ayrılacak.
Madenci ailelerine yeni destekler
Amasra'daki maden kazasının ardından gündeme gelen madencilere yönelik destekler de aynı pakette ele alınacak.
İş kazasında ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek. Anne babasına aylık bağlanacak.
Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin varsa eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Meclis'te bütçe maratonu da sürüyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda bu hafta Dışişleri ve Maliye'nin de içinde olduğu 5 bakanlığın bütçeleri görüşülecek.
Amasra'daki Maden Kazasını Araştırma Komisyonu bilgi ve belge toplamayı sürdürürken tutuklu HDP'li Semra Güzel'le ilgili süreç de devam ediyor.
Milletvekilliğinin düşürülmesi talebiyle toplanacak hazırlık komisyonunda Güzel adına HDPli Mehmet Rüştü Tiryaki savunma yapacak.
Meclis'te 'başörtüsü' meaisi
Başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliği teklifinin de Meclis'e sunulması bekleniyor.
AK Parti, geçen hafta ziyaret ettiği muhalefet partilerinin nabzını tutmaya devam edecek.
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|10
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|10
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|11
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|11
|2
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|23
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|10
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