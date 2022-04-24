Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın teklifine tepki

HDP milletvekili Garo Paylan'ın, 1915 olayları ile ilgili sunduğu yasa teklifine TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir kez daha tepki gösterdi.

Şentop, cuma günü mesai bitiminde verilen teklifi bekletmeden iade etti.

Tepkisini, "Bu milletin vekili olmak için ruh kaydının da bu ülkede olması lazım" sözleriyle dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde aziz milletimize hakaret edilmesine ve bizim tarihimize biz asla müsaade etmeyiz. Buna Meclis Başkanı olarak asla ben de müsaade etmem, milletimizin asıl temsilcileri olan milletvekillerimiz de buna müsaade etmez. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içinden değil Türkiye dışından bir cesaretin, bir cüretin desteği ile mümkün olabilir" açıklamasını yaptı.