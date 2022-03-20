MEB, tasarım ve tescilde yıl sonu hedefinin yüzde 92'sine ulaştı

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık mesleki eğitim, BİLSEM, olgunlaşma enstitüleri ve tüm lise türlerinde, fikri mülkiyet konusunda geçen yıl çok önemli mesafe aldıklarını belirtti.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yaptıkları iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlere fikri mülkiyet süreçleriyle ilgili eğitimleri tamamladıklarını, ayrıca Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduklarını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"2021 yılında bu çalışmalar meyvesini vererek 1441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. 2022 yılında tescil hedefimizi 7 bin 500'e çıkarttık. 2022 yılında tüm eğitim kurum ve okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin yoğun çalışmaları sonunda şu ana kadar 127 patent, 356 faydalı model, 7 bin 702 tasarım ve 46 marka olmak üzere 8 bin 277 ürün tesciline başvuruda bulunuldu. İlk değerlendirmeler sonunda, 6 bin 869 ürünün tasarım tescili onaylandı. Böylece 2022 yılının ilk 2,5 ayında yıl sonu hedefimizin yüzde 92'sine ulaşmış olduk. Mevcut başvuruların değerlendirme süreçleri ile birlikte yeni başvurular da yapılmaya devam ediyor. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oluşan deneyim ve kültür sürekli güçleniyor. Bu çalışmalar, gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır. Bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma 81 il Milli Eğitim Müdürümüze ve okul yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."