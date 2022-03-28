Mayın tarama gemisi İğneada'da kalmaya devam edecek
Mayın tarama gemisi 'TCG Amasra' İğneada açıklarında kalarak olası mayın taşınmalarına karşı arama faaliyetlerine devam edecek.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.
Bugünkü arama faaliyetlerini tamamlayan tarama gemisi, yoğun sisin etkili olduğu bölgede yardımcı botun yön göstermesi ile İğneada Limanı'na yanaştı.
Halatlar yardımı ile limana bağlanan geminin bölgede mayın arama faaliyetlerine yarın devam edeceği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı https://t.co/hnLpRs7Hwq pic.twitter.com/AQcZNMOWcf— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 28, 2022
Sabah saatlerinde İğneada açıklarında görülen mayın, Sualtı Savunma (SAS) timlerince etkisiz hale getirilmiş, arama için bölgeye "TCG Amasra" mayın tarama gemisi sevk edilmişti.
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