banner38

Mavi Vatan'a yeni muhafız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 Projesi kapsamında, beşinci P-72 deniz karakol uçağı teslim edildi.

Gündem 22.10.2022, 10:37
Mavi Vatan'a yeni muhafız

Mavi Vatan'ın göklerdeki bekçisi P-72 deniz karakol uçağının beşincisi de artık göreve hazır. SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk sanayisinin yoğun katılımıyla süren MELTEM-3 Projesi'nde bu teslimatı takiben 2023'ün ilk yarısında son deniz karakol uçağının da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına verilmesi planlanıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, mavi vatanda milli çıkarları korumak için savunma sanayisi olarak her zaman görev başında olduklarını bildirdi.

Deniz Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini geliştirme hedefiyle birçok sistemi hizmete hazır hale getirdiklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Beşincisini teslim ettiğimiz P-72 deniz karakol uçaklarımız mavi vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarından biri olacak. Bu kapsamda, 2023 yılı içinde deniz karakol uçaklarımıza ait görev sistemlerinin 3 yıl süreli lojistik destek hizmetini de başlatarak sistemlerin işletme ve idamesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza gerekli desteğin sağlanmasını da planlıyoruz. Yeni platformlarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz."

PROJEDE İŞ BİRLİĞİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ile entegre lojistik destek aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

ASELSAN TARAFINDAN TEDARİK EDİLİYOR

ASELSAN tarafından sistem/cihaz tedariki sağlanıyor. Uçaklarda Milsoft tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunurken Deniz Karakol Yer İstasyonu HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katan ve denizlerimizdeki faaliyetlere önemli katkılar sağlayan P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın 5'incisi de kabul testlerini başarıyla tamamladı. Törenle hizmete giren P-72 Deniz Karakol Uçağı'mız Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Yorumlar (0)
banner35
11
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Antalyaspor 10 10
14. Karagümrük 9 9
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Keçiörengücü 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3
banner23