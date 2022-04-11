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Mavi Vatan-2022 Tatbikatı Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda başladı

Donanma Komutanlığı sevk ve idaresindeki Mavi Vatan-2022 Tatbikatı Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda başlatıldı.

Gündem 11.04.2022, 20:12
Mavi Vatan-2022 Tatbikatı Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi, 41 hava vasıtası ve 12 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığına bağlı Deniz Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen basın toplantısında, 21 Nisan'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek Mavi Vatan-2022 Tatbikatı ile ilgili bilgi verildi.

Tatbikat Direktörü ve Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Yusuf Akyüz, basın toplantısında, tatbikatın Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikat Programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlandığını, Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu belirtti.

Tatbikata katılacak unsurların eğitim seviyelerinin yükseltilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Akyüz, "Mavi Vatan Tatbikatıyla ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların, karargah, harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlemlenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışılabilirlik usullerinin geliştirilmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı. 

Tatbikata 122 gemi katılıyor

Tatbikata, 10 fırkateyn, 6 korvet, 17 hücumbot, 11 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 12 karakol gemisi, 25 çıkarma gemisi, 1 test ve eğitim gemisi olmak üzere toplam 122 geminin katıldığını kaydeden Akyüz, şunları söyledi:

"10 deniz karakol uçağı, 17 helikopter, 14 insansız hava aracı, 4 SAT görev timi, 2 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz helikopterleri, genel maksat helikopterleri, ağır yük helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, KBRN timi, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopterleri, sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botları iştirak edecektir. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay tatbikata iştirak edecektir. Mavi Vatan tatbikatının fiili safhası, gemilerin intikalleriyle başlamıştır." 

Akyüz, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, Doğu Akdeniz'de icrası devam eden yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü ve hava hedefine fiili silah atışları kapsamında TCG Gediz Fırkateyninde bulunduğunu bildirdi.

Tatbikat süresince, temel deniz hareket nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları icra edileceğine dikkati çeken Akyüz, kriz ve harekat senaryolarını içeren çok tehditli ortamda harekatın, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Akyüz, 11-14 Nisan 2022 tarihleri arasında temel deniz hareket nevilerine yönelik, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, mayın harbi, hava savunma harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı ve denizaltı kurtarma harekatını içeren, harekata hazırlık eğitimleriyle yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü ve hava hedeflerine fiili silah atışları, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile müşterek eğitimlerin icra edileceğini kaydetti.

Tatbikat kapsamında, ALBATROS-T İnsansız Su Üstü hedefine, su üstü atışları, şimşek insansız hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardıman atışları, AKSUNGUR SİHA'dan su üstü hedefine MAM-L atışı icra edileceğini anlatan Akyüz, "18-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Karadeniz Ereğli'den İskenderun'a, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde, tatbikata iştirak eden 72 gemi tarafından liman ziyaretleri icra edilecektir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla Mavi Vatan'da verilecek görevleri icra etmeye hazırdır." dedi.

Karadeniz'deki mayın riski

Daha sonra soruları yanıtlayan Akyüz, Karadeniz'deki mayın riskinin sorulması üzerine, "Karadeniz'de devam eden gelişmelerin, tatbikatın planlı faaliyetlerinin icrasına olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Şu anda özellikle Batı Karadeniz'deki mayın riskine karşı gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA'larımız ve imha timlerimiz görevlerinin başında devam etmektedir. Tatbikat faaliyetleri de koordineli bir şekilde yürütülecektir." karşılığını verdi.

"Milli ve yerli geliştirdiğimiz silah sistemlerini kullanacağız"

Yerli ve milli ekipmanların kullanımıyla ilişkin soru üzerine de Akyüz "Tatbikatta tabii ki her yıl olduğu gibi milli ve yerli geliştirdiğimiz silah sistemlerini kullanacağız. Bu sene farklı olarak deniz kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA'mızdan geçen seneye benzer şekilde MAM-L atışımız icra edilecektir. 21 Nisan 2022 tarihinde Seçkin Gözlemci Günü'nde basın mensupları ile diğer ülke ataşelerinin de iştirak edeceği faaliyette, bu atış gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Akyüz, bu tatbikatın Yunanistan ile ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusuna da icra edilen tatbikatların diğer ülkeler tarafından izlendiğini, bunun normal bir durum olduğunu belirterek "Dolayısıyla tatbikat dışında herhangi bir tatbikatı engelleyici bir faaliyet ve tutum sergilenmesini beklememekteyiz. Bu tatbikatın, Yunanistan ve Türkiye arasında herhangi bir gerilim artıracağına yönelik bir faaliyet olacağını değerlendirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Deniz Harp Merkezi Komutanı Deniz Albay Timur Yılmaz katıldı.

Kaynak: AA
#mavi vatan2022 tatbikatı
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