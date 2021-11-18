Mavi Marmara Katliamı davasında istinaf başvurusuna ret

2010 yılında işgal devleti İsrail'in silahlı milisleri tarafından gerçekleştirilen Mavi Marmara Katliamı'nda 10 Türk sivil gönüllü hayatını kaybederken 50 gönüllü de yaralanmıştı. Aralarında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi'nin de yer aldığı dört sanığın İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava 2016 yılında düşürülmüştü. Bu kararın ardından mağdur avukatları istinafa başvurdu. Avukatlar tarafından yapılan açıklamaya göre, davanın düşürülmesi sonrası üst mahkemeye yapılan istinaf başvurusu reddedildi.