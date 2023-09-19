Mavi Marmara gazisi Ferdinaz Koyuncu,"İsrail işgali devam ediyor"

Mavi Marmara gazisi Ferdinaz Koyuncu, 2010 yılında İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırmasının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen olayın hafızalarda ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "İsrail işgali devam ediyor" dedi.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, "2010 yılında Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı, uluslararası hukukun ve insanlığın vicdanının ayaklar altına alındığı bir katliamdır. Bu katliamın üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen olayın hafızalarda ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyebilirim. İsrail, Filistin'de işgalini sürdürüyor ve bu işgal her geçen gün daha da kanlı bir hal alıyor. Filistinliler, evlerinden, topraklarından ve özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Bu durum, uluslararası toplum tarafından kabul edilemez." ifadelerini kullandı.Koyuncu, "Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı, sadece Filistinliler için değil, tüm dünya için bir uyarı niteliği taşıyor. İsrail'in hukuksuz ve saldırgan tutumu, uluslararası hukukun ve insanlığın vicdanının ayaklar altına alınması anlamına geliyor. Bu nedenle, İsrail'in işgaline karşı uluslararası toplumu daha güçlü bir şekilde tepki vermeye çağırıyorum." dedi.Koyuncu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda yaralandığını ve bu saldırının kendisinde derin yaralar açtığını belirterek, "Bu saldırı, benim ve benim gibi Mavi Marmara gazileri için bir dönüm noktası oldu. İsrail'in gerçek yüzünü gördük ve bu yüz, zulüm ve katliam yüzüdür. Bu yüzden, İsrail'in işgaline karşı mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.Mavi Marmara, 29 Mayıs 2010 tarihinde Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan bir yardım gemisidir. Gemi, İsrail tarafından uluslararası sularda durdurulmuş ve İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 10 Türk vatandaşı şehit olmuştur.Ayrıca,Ferdinaz Koyuncu 19 Eylül Gaziler günü de unutmadı.Koyuncu Gaziler, ülkelerini korumak için büyük fedakarlıklar yapmış insanlardır ve onların takdir edilmesi ve minnettarlıkla karşılanması son derece önemlidir.

Koyuncu'nun mesajı, Gazilerimize ölümcül saygının ve minnettarlığın bir ifadesi olarak Yaşamları boyunca Allah tan sağlık ve mutluluklar diliyorum. Gazilerimizin fedakarlıklarını asla unutmadığımızı ve onların her zaman bizim için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.