"Mavi Marmar" komutanı öldürüldü iddiası

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin duyurusuna dayandırılan haberde, Türkiye’den Gazze’ye yardıma giden sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya yönelik saldırıyı düzenleyen komutanlardan Yarbay Eli Ginsburg'in, İzzeddin Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü açıklandı. Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, 7 Ekim'de İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlatmıştı.

Türkiye gazetesinin iddiasına göre, öldürülenlerin arsında Mavi Marmara'da sivillere yapılan saldırının sorumlularından İsrailli komutan Elly Ginczberg olduğu açıklandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada öldürülen bazı personellerin isimleri şu şekilde verildi:

13. Filoda muharebe subayı olan Yarbay Eli Ginsberg , son görevinde Dovrat'tan 42 yaşında LOTAR Terörle Mücadele Birimi Okulu komutanıydı.

Yarbay Yonatan Tzur , 33 yaşında, Kedumim'den, Nahal Devriye Tugayı'nda komutan.

Binbaşı Avraham Hovlashoyli , 26 yaşında, Aşdodlu, Karkal'da komutan yardımcısı.

Özel Hava Kuvvetleri Okulu eğitim müfrezesinin komutanı Yavneh'den Binbaşı Ido Yehoshua , 27 yaşında

Onbaşı Uri Locker , 19 yaşında, 51'inci Tabur'da savaşçı olan Pardes Hana Karkur'dan.

Binbaşı (res.) Omri Michaeli , 35 yaşında, Dovdvan birliğinde savaşçı olan Ness Ziona'dan

Albay Yonatan Steinberg , 42 yaşında, Shomria'dan, Nahal Tugayı'nda komutan.

Yüzbaşı Adir Abudi , 23 yaşında, İç Cephe'de bir müfreze komutanı olan Modi'in'den.

Yüzbaşı Yotam Ben Best , 24 yaşında, çok boyutlu birimde müfettiş olan Bat Hefer'den.

Kaynak: Türkiye Gazetesi