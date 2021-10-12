Maskeler çıkartıldı risk arttı

Kovid-19’a karşı toplumsal alanlarda maske takma zorunluluğu devam etmesine karşın aşılama ile yaşanan rehavet ve mevsim nedeniyle hareketliliğin kapalı alanlara kayması vakaların düşüş trendinin önündeki en büyük engel. Uzmanlar, son dönemde maske kullanımının geçen yıla göre yüzde 60 azaldığını bildirirken, hastahaneye gelenlerin yüzde 99’unun maske takmayan kişiler olduğu vurgulanıyor. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan da maske takmamanın etkilerini Yeni Şafak’a anlattı.

EN DİKKAT EDİLECEK DÖNEM

Maske kullanımının azaldığına dikkat çeken Akhan, “Şu anda 2. doz aşılar tamamlanmıyor, aynı zamanda da aşılı güven hissiyatıyla önlemlerden vazgeçiliyor. Aslında en dikkat etmemiz gereken dönemdeyiz. 4. dalganın içindeyiz ve sayıları indiremiyoruz. Aşılama yavaşladı. 1 doz aşı olan kişiler sanki 2 doz aşı olmuş gibi hareket ediyorlar. 2 doz aşı tamamlanmadan aşılama tamamlanmış olmuyor. Aşısızların daha fazla hastalandığı gibi tek dozlu kişiler de daha fazla hastalanıyor. 30 yaş grubundaki gençler aşı olmuyor, hastalığı hafif geçireceklerini düşünüyorlar. Bilakis yoğun bakımda genç ve gebeler fazla” diye konuştu.

VİRAL ENFEKSİYONLAR ARTIYOR

Mevsim değişimiyle birlikte yeniden kapalı alanlara girileceğini hatırlatan Akhan, şöyle devam etti: “Kışa giriyoruz, tekrar toplu halde yaşamaya başladık. Aşılıların sayısının belli bir orana gelmemesi sebebiyle risk de artıyor. Maskeye çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Maske geçen sene çok sıkı bir şekilde kullanıldı. O zaman viral enfeksiyonları da görmedik. Şu an korona hakim ama diğer viral enfeksiyonlar da artıyor. Maske takarak aslında onlardan da korunmuş oluyoruz."

Üçlü tam koruma

Bazı vatandaşların maskeli yaşama alıştığını belirten Akhan, “Kullanmak istemeyenler var ama bir kesim de kullanımına çok alıştı. Aşı olunca maskenin etkisi olmayacağını düşünmek yanlış. Çünkü tedbirlerin hepsi bir bütün. Aşı, maske, mesafe üçü bir arada olunca yüzde 90-100 oranında korunmuş oluyoruz” dedi.

Enfeksiyona dikkat

Binlerce insanın korona geçirdiğini hatırlatan Prof. Akhani, şu uyarılarda bulundu: “Akciğerlerinde belli bir hasar oluştu. Bunun üzerine başka viral enfeksiyonlar geçirmesi vücudu zorlayacak bir durum. Bu kişiler daha dikkat etmelidir. Şu dönemde hiç bir enfeksiyon geçirmememiz lazım.”