"Masa"nın ortakları kutsal hayallerini açıkladı

CHP ile HDP'nin ortaklığıyla birlikte "Altılı Masa"ya iliştirilen TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş, 15 Mayıs sabahı için yaşattığı "kutsal hayallerini" açıkladı.

Baş, CHP'nin yayın organında yaptığı konuşmada, 15 Mayıs sabahı "yurttaşları" bütün devlet dairelerindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait resimleri indirmeye beklediklerini söyledi.

Baş, "15 Mayıs sabahı tüm yurttaşları devlet dairelerinde toplanmaya ve Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını indirmeye çağırıyorum. Her yerde var bıktım artık görmekten" dedi.

Baş'ın bu planı için, "kutsal hayallerim" ifadesini kullanması ise dikkat çekti.