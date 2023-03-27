"Masa"nın ortakları kutsal hayallerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı düşmanlıklarıyla bilinen "Altılı Masa"nın ortaklarından TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "kutsal hayalleri"ni açıkladı.
CHP ile HDP'nin ortaklığıyla birlikte "Altılı Masa"ya iliştirilen TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş, 15 Mayıs sabahı için yaşattığı "kutsal hayallerini" açıkladı.
Baş, CHP'nin yayın organında yaptığı konuşmada, 15 Mayıs sabahı "yurttaşları" bütün devlet dairelerindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait resimleri indirmeye beklediklerini söyledi.
Baş, "15 Mayıs sabahı tüm yurttaşları devlet dairelerinde toplanmaya ve Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını indirmeye çağırıyorum. Her yerde var bıktım artık görmekten" dedi.
Baş'ın bu planı için, "kutsal hayallerim" ifadesini kullanması ise dikkat çekti.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş:— Seçim 2023 (@secimtr2023) March 25, 2023
15 Mayıs sabahı tüm yurttaşları devlet dairelerinde toplanmaya ve Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını indirmeye çağırıyorum.
Her yerde var bıktım artık görmekten. pic.twitter.com/kICkfbl2Ek
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