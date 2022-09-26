MASAK raporu DEAŞ'ın finans kaynağını ortaya koydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca, terör örgütü DEAŞ’a gönderilmek üzere para toplayan 20 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, DEAŞ’a 2019 ve 2020 yıllarında 25 milyon 574 bin TL para aktarıldığı belirtildi. Telegram’da kurulan bir grup üzerinden DEAŞ’a para aktarıldığı istihbaratını elde eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Telegram grubunu incelemeye aldı. Grup üyesi 678 kişi tek tek takip edildi, 162 kişinin DEAŞ’a bilerek ve isteyerek para gönderdiği tespit edildi.

MASAK RAPORU ORTAYA KOYDU

Jandarma ekipleri, 162 kişinin banka hesaplarının incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) talepte bulundu. MASAK’ın yaptığı detaylı analizde, DEAŞ’a nasıl para aktarıldığı tüm detaylarıyla ortaya çıktı. ‘Mazlumlara İnfak Et Platformu’ isimli Telegram grubu içerisinde, ‘Türk Muhacir Ailelere Yardım’ başlığı adı altında paylaşımlar yapıldığının yazıldığı MASAK raporunda, paraları Eamir Baruda ve M.A.U.’nun banka hesaplarına gönderdiği anlatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI

İddianamede, paraların organizatör olan 22 ara toplayıcıya gönderildiği, ara toplayıcıların da toplanan paraları ana toplayıcı olan Eamir Baruda ve M.A.U.’ya aktardığı belirtildi Eamir Baruda’nın toplanan paraları sınır bölgesinde bulunan bir banka şubesinden, elden çekim yapılarak yurt dışına çıkarttığı vurgulandı. MASAK raporuna göre 2 ana toplayıcı ile 22 ara toplayıcının 2019 ve 2020 yıllarına ait banka ve PTT hesaplarında 23 milyon 574 bin 144 TL, Eamir Baruda ile M.A.U.’nın da hesaplarında 1 milyon 500 bin liralık hareket olduğu belirtildi. M.A.U.’nun kullandığı banka hesaplarından 762 bin TL para çıkışıyla birlikte para gönderdiği 6 kişinin, terör örgütü ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

Akrabaları örgütün içinde

Hakkında iddianame hazırlanan ara toplayıcılardan bazılarının birinci dereceden yakınlarının da halen DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve paraların bir kısmının bu kişilere gönderildiği iddianamede genişçe anlatıldı. Savcılık, toplayıcıların hesaplarına gelen ve giden paralar ile aylık gelir durumlarının tezat oluşturduğunu belirterek, hesaplara gelen paraların DEAŞ’a aktarıldığını da değerlendirdi.