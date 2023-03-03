"Masa"dan sonra bir kriz de CHP"de patladı
"Altılı Masa"da yaşanan krizden sonra bir kriz de CHP'de patlak verdi. CHP genel merkezi, belediye başkanlarından destek bildirisi istedi; ancak iki belediye başkanının buna katılmadığı öğrenildi.
Son Dakika: Altılı Masa krizinden sonra bir kriz de CHP'de patlak verdi. Genel merkezin Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi yayınlamalarını istedikleri belediye başkanlarından ikisi olumsuz yaklaştı.
CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı devam ederken, 11 büyükşehir belediye başkanının imza atacağı ortak bir metin hazırlandı. Şu ana kadar 9 belediye başkanının onay verdiği metne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş onay vermedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından kulislerde CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının ortak açıklama hazırlığına başladığı iddiaları dolaşmaya başladı. Edinilen bilgiye göre genel merkez tarafından kaleme alınan metinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik destek ifadeleri yer alırken, Akşener’i de eleştiren sert ifadelere yer verildi. 11 başkandan 9’unun metne onay verdiği ancak metindeki sert ifadeler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın metne onay vermediği öğrenildi.
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|37
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|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
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|9. Boluspor
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|34
|10. Manisa FK
|21
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|11. Göztepe
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|12. Adanaspor
|22
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|13. Tuzlaspor
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|22
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|18
|16. Altınordu
|21
|17
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|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
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|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
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|21
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|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
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|18
|19. Bournemouth
|21
|17
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|21
|15
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|O
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|1. Barcelona
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|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
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|5. Rayo Vallecano
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|32
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|20
|31
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|20
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|29
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|20
|28
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|21
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|20
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|20
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